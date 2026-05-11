Paraguay condena ataques a Catar y Kuwait y pide resolver diferencia por "vías pacíficas"

En una publicación en X, el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo expresó su solidaridad con ambos países y rechazó "las agresiones a embarcaciones comerciales que operan en la región".

En ese sentido, reafirmó la importancia de "preservar la estabilidad" en el golfo Pérsico y de "resolver las diferencias por vías pacíficas, en el marco del derecho internacional".

Catar denunció el domingo un ataque con un dron contra un buque de carga comercial -que viajaba de Abu Dabi a Doha- en sus aguas territoriales, sin especificar quién está detrás de la agresión ni tampoco la bandera que portaba el buque.

El mismo día, Kuwait dijo que habían actuado contra "varios drones hostiles" dentro de su espacio aéreo y aseguró que actuó conforme a los protocolos de seguridad establecidos, sin especificar si fue Irán el que los lanzó.

Esos ataques se produjeron en medio de una fuerte escalada de tensión en el estratégico estrecho de Ormuz, donde Irán y EE.UU. han intercambiado amenazas y acciones militares en los últimos días.

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Washington y Teherán continúan en unas negociaciones indirectas a través de Pakistán con el intercambio de propuestas de paz que de momento no parecen conducir a ningún acuerdo.

Pasados 73 días desde el comienzo de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, la situación está en el limbo, en un estado de ni guerra ni paz y con el estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petróleo mundial antes de la guerra, y ahora prácticamente bloqueado.