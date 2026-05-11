Partido de Macri critica al Gobierno de Milei en medio de polémica con el jefe de Gabinete

"Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal", manifestó Propuesta Republicana, principal aliado de Milei desde el inicio de su Gobierno en diciembre de 2023, en un comunicado publicado este domingo en sus redes sociales.

Pese a no mencionar directamente la polémica que mantiene a Adorni en el centro de la opinión pública, el espacio fundado por Macri aseguró: "El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer".

Afirmó además que el partido estuvo "del lado del cambio" y apoyó al actual Gobierno "sin especular", pero señaló que persiste una distancia entre la mejora de "los grandes números" y la mejora en la vida de la población.

"Cuando ese dolor no se escucha, duele. Cuando no se da el ejemplo, duele. Cuando no se respeta el sacrificio ajeno, duele. Y duele más", agregó el partido.

El pronunciamiento de Pro se conoció mientras la Justicia investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito a raíz de supuestas irregularidades patrimoniales detectadas en la compra de un apartamento en Buenos Aires y una casa en un barrio exclusivo de las afueras de la capital, que no había declarado hasta hace solo unas semanas, así como para obras de remodelación.

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También se examina cómo pagó viajes familiares de lujo a Aruba y Punta del Este, en Uruguay. Según testigos que han declarado en la Fiscalía, Adorni gastó más de 100.000 dólares en poco más de un año, lo que contrasta con sus últimos ahorros declarados: 42.500 dólares.

La Justicia argentina detectó además operaciones con criptomonedas que el jefe de Gabinete tampoco incluyó en su última declaración jurada.

Mientras este caso acapara las primeras planas de los medios argentinos, Milei ratificó a Adorni como jefe de Gabinete y aseguró que en los próximos días el funcionario presentará documentación para refutar las acusaciones en su contra.