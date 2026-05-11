Petrobras gana 6.650 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 7,2 % menos

Por otro lado, el beneficio de la empresa, controlada por el Estado pero con acciones en las bolsas de Brasil, Nueva York y Madrid, supuso un aumento del 109 % si se compara con el del trimestre inmediatamente anterior.

Asimismo, la petrolera facturó con sus ventas un valor de 123.686 millones de reales (unos 25.200 millones de dólares), un 0,4 % más que en el mismo periodo del año pasado.

El director financiero de la petrolera, Fernando Melgarejo, dijo en declaraciones citadas en el informe que el resultado se debía al desempeño "excelente" de los activos, así como a la producción récord de petróleo y gas.

Según Melgarejo, los beneficios reflejan "la solidez y la eficacia" de la estrategia de la que es la mayor empresa de Brasil.

Las inversiones durante el trimestre fueron de 5.107 millones de dólares, un salto del 25 % respecto al mismo periodo del año pasado, y se concentraron principalmente en el área de producción.

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En cuanto al ebitda ajustado (beneficio operacional ajustado), este fue de 59.643 millones de reales (unos 12.150 millones de dólares), una disminución del 2,4 % interanual.

La deuda bruta de la petrolera, a su vez, alcanzó los 71.214 millones de dólares al cierre del primer trimestre, un 10,4 % más que hace un año.

Petrobras cerró 2025 con un crecimiento del 200 % en los beneficios, un hito que fue celebrado por la dirección en un contexto de caída en el precio internacional del barril de crudo.

Por otra parte, en los últimos meses la petrolera se ha visto favorecida por la subida de precios provocada por la guerra en Oriente Medio, si bien ha sido presionada por el Gobierno brasileño para limitar el encarecimiento de cara a los consumidores.