Presidentes piden que África mire al deporte no como entretenimiento sino como industria

"Los deportes ya no pueden verse simplemente como un entretenimiento o con fines competitivos", declaró Ruto en la Universidad de Nairobi, en una mesa redonda sobre deporte enmarcada en la primera jornada de la cumbre entre Francia y África, dominada por un foro de negocios.

"Hoy en día -subrayó-, el deporte es industria, infraestructura, inversión, cultura, diplomacia, tecnología, turismo y, por supuesto, empleo".

Ruto incidió en que África "debe estar en el centro" de esta industria, motivo por el que Kenia ha posicionado el deporte como un "pilar" de su programa de transformación económica.

"Desde mi experiencia, el futuro de África reside en la construcción de ecosistemas deportivos integrados, respaldados por prioridades y políticas armonizadas, la participación del sector privado, alianzas estratégicas y financiación sostenible", añadió.

Por su parte, el presidente de Botsuana, Duma Gideon Boko, señaló que África se encuentra en "un momento decisivo" y debe reconocer al deporte como una "fuerza unificadora" y una "oportunidad de inversión" en materia de empleo, turismo, desarrollo, infraestructuras, empoderamiento juvenil e integración regional.

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"Botsuana, el mayor productor mundial de diamantes por valor, introdujo algo espectacularmente diferente. Incorporó diamantes naturales en las medallas que se entregan a los atletas exitosos. Señalamos al mundo en primer lugar que el diamante natural lleva historias, lleva recuerdos épicos", afirmó.

Boko explicó que se ha desarrollado infraestructura a partir de esta idea, lo que sirve de ejemplo de cómo el deporte ayuda a usar las riquezas de su país.

El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, recordó la oportunidad que supone para el país el hecho de organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebrará entre octubre y noviembre de este año en Dakar, y cuyo impacto ya se ha comenzado a sentir.

"Las inversiones en renovación, infraestructura deportiva, construcción y, especialmente, en relación con la opción que hemos elegido, descentralizarlas a nivel municipal para democratizar la participación deportiva, ya contribuyen a una mayor socialización, a fortalecer la cohesión social y permitir que todos practiquen el deporte que deseen", agregó Faye.

En esta mesa redonda también participó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien destacó que África es "un gran continente para el deporte", que cuenta con "grandes" atletas a pesar de que la economía deportiva "no está suficientemente estructurada", por lo que animó a contar con una política de infraestructuras para deportistas.

"No podemos tener éxito en el deporte si no hay canchas de baloncesto llenas de balones, si no hay al menos un número mínimo de pistas de atletismo, si no hay campos de fútbol, ​​si no hay campos de rugby", concluyó Macron.

Ruto y Macron copresiden la Cumbre África Adelante, a la que se espera que asistan una treintena de jefes de Estado y Gobierno africanos y que acabará este martes con una sesión política e institucional.