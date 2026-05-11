Prisión para los soldados que profanaron una imagen de la Virgen en el Líbano

"El soldado documentado llevando a cabo el acto ha sido sentenciado a 21 días de prisión militar, y el soldado que grabó el incidente ha sido sentenciado a 14 días de prisión militar", recoge el comunicado emitido por el Ejército semanas después de que se produjera la profanación.

Las fuerzas armadas dijeron ver "el incidente con gran severidad" y reiteraron su defensa de la libertad religiosa y de culto, así como su respeto de los lugares sagrados y símbolos religiosos de todas las religiones.

La imagen se viralizó a mediados de la semana pasada en redes sociales, despertando una primera condena del Ejército de Israel, que dijo estar investigando lo sucedido a pesar de que en el comunicado emitido este lunes reconoce que el suceso se produjo "hace varias semanas".

La fotografía se tomó en la aldea de Debel, próxima a la frontera entre el Líbano e Israel y donde otro soldado fue fotografiado derribando y destrozando con un hacha una imagen de Cristo.

También tras descubrirse la fotografía, las fuerzas armadas condenaron a 30 días de detención militar al autor del ataque y el soldado que hizo la foto, además de llamar a consultas a los seis militares testigos de los hechos que no hicieron nada al respecto.

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Israel ocupa militarmente el sur del Líbano en distintas posiciones desde que lanzó su nueva ofensiva contra el grupo chií Hizbulá el pasado 2 de marzo, en el marco de la guerra con Irán. Pese al alto el fuego que entró en vigor el 17 de abril, el Ejército mantiene cinco de sus divisiones en el país vecino y controla una zona marítima de la costa libanesa.