Ramaphosa rechaza dimitir por un fallo judicial que puede abrir un proceso de destitución

"Respetuosamente, quiero dejar claro que no dimitiré", afirmó Ramaphosa en un discurso dirigido a la nación, después de que el Tribunal Constitucional emitiera el pasado viernes el citado fallo.

El Tribunal Constitucional declaró "incompatible con la Constitución, inválida y nula" la votación del 13 de diciembre de 2022, en la que la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento) "se negó a remitir el informe del panel independiente (sobre las alegaciones contra Ramaphosa) a un comité de destitución".

La corte dio así la razón al partido opositor de extrema izquierda Luchadores por la Libertad Económica (EFF), cuarta formación del país, que presentó el recurso en 2024 y ha exigido la dimisión del jefe de Estado.

En esa votación, el partido de Ramaphosa, el Congreso Nacional Africano (CNA), que entonces tenía mayoría absoluta en la Cámara, dio instrucciones a sus legisladores para que votaran contra de la adopción del informe, lo que impidió la creación del citado comité y la apertura de un proceso para destituir al mandatario.

La decisión del Constitucional obliga al Parlamento a reanudar el proceso conforme al artículo 89 de la Constitución, que establece los motivos para destituir a un presidente por mala conducta grave, violaciones constitucionales o incapacidad.

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Sin embargo, el presidente subrayó este lunes que no dimitirá porque "hacerlo sería dar crédito a un informe del panel que, lamentablemente, presenta graves deficiencias".

Así, el mandatario, que defendió su inocencia, adelantó que emprenderá acciones legales para una "revisión" del informe del panel.

"No lo hago por falta de respeto al Parlamento ni a sus procedimientos, sino para reafirmar la necesidad de que tales conclusiones sean correctas tanto en derecho como en la práctica, especialmente cuando la labor del Parlamento se basaría en un informe que considero defectuoso", argumentó.

"Lo hago -prosiguió- por respeto a la sentencia del Tribunal Constitucional y a los principios de control judicial".

Para Ramaphosa, dimitir ahora "sería abdicar de la responsabilidad" que asumió al convertirse en presidente en 2018.

El informe del panel independiente alude al escándalo del robo millonario en una granja de Rampahosa en Phala Phala (norte), que llevó a un partido opositor minoritario a presentar una moción contra él y a la creación de esa comisión para analizar el caso.

Esa formación acusó a Ramaphosa de incumplir la Constitución, que prohíbe a los miembros del Gobierno ejercer otras labores profesionales remuneradas, después de que el presidente admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que el dinero robado provenía de ese negocio (donde es habitual el pago en efectivo) y no de lavado de dinero.

El escándalo estalló en junio de 2022, cuando el exjefe de la agencia de inteligencia del país Arthur Fraser demandó al jefe de Estado, al acusarlo de ocultar a la Policía y a la Hacienda sudafricanas un robo de casi 4 millones de euros escondidos en la finca, ocurrido el 9 de febrero de 2020.

La Presidencia ya negó entonces las acusaciones de Fraser y confirmó que hubo un robo ese día, pero alegó que la suma sustraída fue de 580.000 dólares (unos 493.000 euros al cambio actual).