Sheinbaum califica de "fallida" la visita de Ayuso a México tras cancelar fin de gira

"Pues la verdad sí estuvo un poco fallida la visita", dijo la mandataria en su conferencia de prensa matutina, al responder a una carta de Manuela Bergerot, portavoz del partido opositor a nivel regional Más Madrid, quien ofreció disculpas a México por la gira de la dirigente madrileña y rechazó una visión "imperialista" de la Conquista.

Sheinbaum sostuvo que la visita fue "noticia" en España por "lo mal que le fue" a Ayuso y aseguró que incluso el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aludió al episodio.

También cuestionó que Ayuso reivindicara a Cortés y defendiera la idea de que México nació con la llegada de los españoles.

"Esta idea de que México surgió con la llegada de los españoles está bastante equivocada", señaló la gobernante mexicana, quien pidió reconocer "la grandeza cultural" de los pueblos originarios y dar "su justo nivel" a la invasión española, marcada, dijo, por agresiones, esclavismo, exterminio y matanzas.

La polémica escaló la semana pasada, cuando la Comunidad de Madrid acusó al Gobierno mexicano de boicotear la presencia de Ayuso en los Premios Platino Xcaret, que se celebraron en la Riviera Maya, y de amenazar con cerrar el complejo turístico si acudía la dirigente madrileña, quien anticipó el fin de su agenda en México y suspendió una visita prevista a Monterrey.

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El Grupo Xcaret negó haber recibido amenazas o instrucciones de Sheinbaum o de funcionarios mexicanos, y aclaró que solicitó retirar la invitación a Ayuso por sus declaraciones, para evitar que el evento fuera usado como "plataforma política".

La Secretaría de Gobernación también rechazó que México intentara impedir las actividades de la presidenta regional madrileña.

Sheinbaum pidió revisar “quién la trajo” a México y acusó al conservadurismo mexicano, en referencia al partido opositor PAN, de abrazar a la derecha española y su visión sobre Cortés.

La presidenta también defendió la solicitud de perdón planteada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a España por los abusos de la Conquista, al sostener que ese debate no solo mira al pasado, sino al racismo y la discriminación actuales contra los pueblos indígenas.

"Hubo atrocidades que se cometieron y hay que reconocer esas atrocidades y la resistencia de los pueblos que nos ha permitido lo que somos hoy", afirmó.