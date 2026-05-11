Supremo falla a favor de redistribución republicana del mapa electoral de Alabama (EE.UU.)

La mayoría conservadora de la Corte aprobó con seis votos anular la decisión de una corte inferior que consideró ilegal el rediseño del mapa electoral que resultaba en un solo distrito -en vez de dos- con mayoría de población afroamericana (que supone casi un tercio de la población de Alabama) en todo el estado.

En una opinión sin firma, los magistrados anularon el fallo y lo devolvieron a los tribunales de menor instancia a la luz de su reciente e histórica decisión de revisar la Ley de Derechos Electorales, al dictaminar que la raza no debe ser un factor determinante en el resideño de distritos electivos.

Esta decisión del Supremo adoptada en abril ha abierto la puerta a que los republicanos estén acelerando en Texas, Misisipi o Luisiana la aprobación de nuevos mapas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Los tres jueces liberales del máximo tribunal estadounidense discreparon de la decisión de hoy y consideraron que el fallo se adoptó "sin ninguna base sólida", según aseguró la jueza Sonia Sotomayor en el escrito de disidencia, al que se unieron también las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

La mayoría de analistas políticos prevén que los demócratas obtendrán suficientes escaños en noviembre para hacerse con el control de la Cámara de Representantes, actualmente bajo control republicano.

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Sin embargo, los esfuerzos de los republicanos de Alabama y distintos estados del Sur para redibujar los límites de los distritos congresionales a raíz del fallo de abril pueden terminar por arañar varios asientos en favor de los conservadores.