Trasladan 400 presos en Paraguay como parte de plan para reorganizar población carcelaria

Asunción, 11 may (EFE).- Un grupo de 462 presos fue trasladado desde la penitenciaría de Tacumbú de Asunción, la más grande de Paraguay, hasta una cárcel en el centro del país, como parte de un plan para separar los internos sentenciados de aquellos que aún enfrentan procesos judiciales -que representaban hasta diciembre pasado el 60 % de la población carcelaria-, informó este lunes el Ministerio de Justicia.