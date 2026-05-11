Tres muertos en Lyon en un incendio provocado y con posible relación con el narcotráfico

La Prefectura (delegación del Gobierno) de la región explicó en su cuenta de X que el incendio se declaró hacia las 7.30 de la mañana en un edificio de siete plantas de Décines-Charpieu, en la periferia este de Lyon, y que se movilizó a 85 bomberos con 34 vehículos, así como efectivos de la policía nacional y municipal.

La Prefectura precisó que el fuego estaba extinguido, que los servicios de rescate atendieron a cinco personas en situación de urgencia relativa y que dos fueron evacuadas al hospital.

Además, una treintena de personas fueron acogidas en un gimnasio municipal.

Las investigaciones, de las que se encarga la dirección de la crimen organizado de la policía judicial, tendrán que determinar el desarrollo de los hechos.

Una fuente citada por la cadena pública France 3 señaló que "se baraja la pista de ajustes de cuentas entre traficantes de drogas".

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En las últimas semanas en ese mismo barrio se habían registrado varios incendios, así como tiros de intimidación, lo que había conducido a un reforzamiento del dispositivo policial.