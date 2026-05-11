Trump critica los fallos del Supremo en su contra y pide lealtad a los jueces republicanos

En un largo mensaje publicado en su red, Truth Social, el mandatario subraya que "a veces hay que dejar que el buen juicio y el sentido común prevalezcan" y destaca que "un fallo negativo sobre la ciudadanía por nacimiento, sumado a la reciente catástrofe de los aranceles en la Corte Suprema, no es económicamente sostenible" para el país.

Su advertencia va especialmente dirigida a los magistrados republicanos del alto tribunal, de mayoría conservadora (6-3), y en concreto a dos que fueron designados por él, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett.

"Yo los nombré y, aun así, han causado un enorme daño al país. No creo que lo hicieran con esa intención, pero su fallo sobre los aranceles le costó a Estados Unidos 159.000 millones de dólares que ahora tendremos que devolver a enemigos, personas, empresas y países que llevan años aprovechándose de nosotros", lamentó.

En su opinión, los jueces nombrados por presidentes demócratas "siempre se mantienen fieles a quienes los propusieron", "independientemente de que el caso sea bueno o malo", pero los magistrados republicanos "parecen esforzarse por ir en su contra" para demostrar su independencia.

"Yo elijo personas para ayudar a Estados Unidos, no para perjudicarlo. Y ahora, después de lo que vi recientemente al convertirme en el primer presidente de la historia en asistir a una sesión de la Corte Suprema, (...) creo que terminarán fallando contra nosotros también en el tema de la ciudadanía por nacimiento, convirtiendo a EE.UU. en el único país del mundo que mantiene esta práctica insostenible, insegura e increíblemente costosa", advirtió.

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El líder republicano insistió en que no pide lealtad hacia su persona, pero sí la quiere y espera hacia el país.

La Administración republicana quiere limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento a hijos de padres indocumentados o con visados temporales y el Supremo escuchó los argumentos orales del caso el pasado 1 de abril mostrándose escéptico ante la postura del Ejecutivo, sobre la que está previsto que su decisión llegue a principios de junio o en julio.