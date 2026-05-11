Unión Europea buscará relanzar cooperación con Siria

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reunirán con su homólogo de Siria, Assaad al-Chaibani, para iniciar un “diálogo político” de alto nivel, un año y medio después de la caída de Bashar al Asad.

La idea es favorecer la reconstrucción de este país devastado por 15 años de guerra civil, donde la situación sobre el terreno sigue siendo “espantosa”, según un responsable de la UE en Bruselas.

Unos 13 millones de sirios, es decir, casi la mitad de la población, necesitan ayuda alimentaria, según este funcionario. En enero, la UE prometió una ayuda financiera de 620 millones de euros para el período 2026-2027.