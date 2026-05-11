Varias personas resultan heridas por explosión de una vivienda en el suroeste colombiano

Bogotá, 11 may (EFE).- Varias personas resultaron heridas este lunes por una explosión en una vivienda en el municipio colombiano de El Tambo, en el departamento del Cauca (suroeste), donde al parecer se almacenaban explosivos, informó el Ejército que atribuyó el hecho al frente Carlos Patiño de las disidencias de las antiguas FARC.