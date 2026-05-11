Von der Leyen agradece al Gobierno español desembarco "rápido y eficiente" del MV Hondius

"Mi agradecimiento al Gobierno español y a todas las autoridades involucradas sobre el terreno. Trabajamos mano a mano con España, la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades organizando los vuelos de evacuación", dijo Von der Leyen en la red social X, donde destacó que "la salud es lo primero".

La portavoz comunitaria de Sanidad, Eva Hrncirova, recalcó este lunes en rueda de prensa que el riesgo del hantavirus para el público general sigue siendo considerado "bajo" y señaló que la Comisión Europea está trabajando para "coordinar una respuesta europea" que sea "unificada y basada en la ciencia".

"Durante el fin de semana hemos estado coordinando vuelos de repatriación para los ciudadanos europeos. Ayer se operaron cuatro vuelos bajo el Mecanismo Europeo de Protección Civil con medios de transporte específicos y aplicando los protocolos sanitarios necesarios para proteger a los pasajeros, tripulantes, personal de operaciones y el público general", dijo la portavoz.

Además, añadió que Bruselas también ha "apoyado activamente y coordinado" las evacuaciones que ha llevado a cabo España y señaló que se mantienen "pendientes" por si fuera necesario proveer otros métodos de transporte, capacidades logísticas o equipación de protección.