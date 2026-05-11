Vuelos cancelados y problemas en el transporte por huelga nacional este martes en Bélgica

El paro nacional previsto para el martes ha llevado al aeropuerto de Bruselas a anunciar la cancelación de aproximadamente el 60 % de sus vuelos, especialmente en aquellos de salida, aunque "también puede afectar a algunos vuelos de llegada", explica el aeródromo en un comunicado en su página web.

Por su parte, el aeropuerto de Charleroi, al sur de la capital, ha comunicado directamente la suspensión de todos los vuelos programados de llegada y salida, así como el cierre completo de sus instalaciones ante "la falta de personal para garantizar la seguridad de las operaciones".

Ambos aeropuertos han indicado que las compañías aéreas contactarán con los pasajeros cuyos vuelos resulten anulados.

También se prevén complicaciones en el transporte público de todo el país. Por un lado, la empresa de transporte público de Bruselas anunció la semana pasada importantes interrupciones en su red y recomendó a los usuarios que, en la medida de lo posible, busquen opciones de transporte alternativas.

Fuera de la región de Bruselas, tanto la red de transporte público de Valonia (sur del país), TEC; como la de Flandes (norte del país), De Lijn, han avisado de posibles alteraciones en toda su red.

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En cuanto a los trenes, la empresa nacional de ferrocarriles, SNCB, ha explicado que, si bien no se ha convocado una huelga entre los trabajadores de la compañía, sí se esperan "interrupciones en el servicio debido al elevado número de pasajeros previsto en los trenes con origen o destino en Bruselas".

También podrían verse afectados los servicios en las administraciones públicas, la recogida de residuos, algunos centros de reciclaje o incluso las prisiones.

Dentro de la ciudad de Bruselas, con motivo de la movilización que recorrerá buena parte de la ciudad, la policía ha recomendado evitar desplazamientos en carretera, ya que se prevén cortes de calles, cierre de túneles y prohibiciones de estacionamientos desde las 10:00 hora local (8:00 GMT) .

La huelga, convocada por varios sindicatos contra las medidas del Gobierno que lidera el nacionalista flamenco Bart de Wever, se enmarca en un plan de acción sindical que comenzó hace un año y medio, y va dirigida especialmente contra la reforma de las pensiones, pero también contra la reducción de servicios públicos y pérdida de poder adquisitivo de los asalariados sin diálogo social con el Ejecutivo, denuncian las centrales de trabajadores.

Las organizaciones sindicales han llevado a cabo varias movilizaciones en el último año (la última el 12 de marzo) contra esas políticas de austeridad con las que el llamado "Ejecutivo Arizona", conformado por cinco partidos, pretende ahorrar en gasto público y reducir déficit y deuda.