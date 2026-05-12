Abinader viaja a Panamá para reunirse con Mulino y asistir al Congreso de Zonas Francas

El presidente dominicano pronunciará el discurso central del congreso y, además, se reunirá con empresarios especializados en zonas francas, principalmente logísticos y de manufacturas, así como con la "cúpula empresarial panameña", con el fin de que inviertan en la República Dominicana, anunció Presidencia en las últimas horas.

Durante su viaje a esta convención, que se inicia este martes y finaliza este miércoles, Abinader estará acompañado del Ministro de Industria y Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora de Prodominicana, Biviana Riveiro; y el embajador dominicano en Panamá, Roberto Salcedo.

Actualmente las zonas francas en la República Dominicana aportan más de 200.000 empleos directos al país, distribuidos en un total 97 parques y en los que operan 861 empresas.

Estos centros de producción permiten que compañías extranjeras y locales puedan establecer operaciones y se beneficien de incentivos impositivos y de facilidades de importación, de acuerdo con el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.