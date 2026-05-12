AI acusa al Ejército de Nigeria de matar a más de 100 civiles al bombardear un mercado

“Decenas de personas reciben tratamiento médico tras resultar heridas en el ataque aéreo militar al mercado de Tumfa el domingo, que causó más de cien muertos. En una de las aldeas, se enterraron 80 personas a la vez, según líderes comunitarios y familiares de las víctimas”, afirmó la sección nigeriana de AI en la red social X.

Según la organización pro derechos humanos, el ataque “sin previo aviso” golpeó el mercado semanal de la aldea de Tumfa, ubicada en el área de gobierno local de Zurmi, en el estado de Zamfara, que estaba abarrotado de gente.

Los supervivientes heridos fueron evacuados a hospitales generales en las localidades de Zurmi y Shinkafa, mientras que los heridos de gravedad reciben tratamiento en el Hospital Especializado Yariman Bakura de Gusau.

Amnistía reclamó que las autoridades investiguen la “creciente y alarmante falta de transparencia” respecto a las muertes de civiles por ataques aéreos militares, que implican violaciones de derechos humanos en las que las víctimas y sus familias carecen de acceso a reparaciones.

Por su parte, el Cuartel General de la Defensa (DHQ, inglés) de Nigeria emitió una "aclaración" en la que rechazó los informes sobre bajas civiles de sus ofensivas aéreas mientras rastreaban a un grupo de “bandidos” que se desplazaban desde Zamfara hacia el área de Shiroro en el estado de Níger (centro-norte) ese mismo domingo.

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“Contrariamente a la versión difundida, los ataques se dirigieron con precisión a enclaves terroristas identificados y lograron sus objetivos militares previstos, neutralizando a aproximadamente 70 bandidos armados solo en Kusasu”, afirmó el DHQ en un comunicado.

“Posteriormente, se observó a terroristas recogiendo los restos de sus compañeros caídos para su entierro, mientras que otros, más de 200 y a bordo de motocicletas, fueron avistados retirándose en dirección a Zango”, añadieron las Fuerzas Armadas.

No es la primera vez que se documenta la muerte de civiles en operaciones militares contra yihadistas o contra bandas armadas en Nigeria, ya que el 12 de abril pasado, AI denunció otro ataque militar aéreo en un mercado de Jalli Futchimiram Geidam, en el estado de Yobe (noreste), que causó al menos cien muertos.

El norte de Nigeria enfrenta una doble amenaza yihadista: mientras el noreste sufre desde 2009 los ataques de Boko Haram y de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), el noroeste se ve golpeado por la violencia de Lakurawa, una facción vinculada al Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP).

A esta situación se suma la incursión de “bandidos” en el centro y noroeste del país, que cometen asaltos y secuestros para pedir rescates y a quienes las autoridades tildan a veces de "terroristas".