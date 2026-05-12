Aislado un segundo sueco que pudo haber tenido contacto con el Hantavirus

Se trata de una persona que voló en un avión desde Johannesburgo en un asiento cercano al que ocupaba un viajero infectado, dijo el epidemiólogo Erik Sturegard, de la Agencia de Seguridad Pública, al diario Dagens Nyheter, que reconoció que el riego de que se halla contagiado es "bajo".

La información fue recibida a través del sistema internacional de alerta que permite a las autoridades sanitarias de diversos países notificar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que cierto individuo ha estado cerca de una persona infectada.

Otro ciudadano sueco que viajaba a bordo del crucero MV Hondius, en el que se produjo el brote, ya se encuentra realizando cuarentena en su domicilio.

En la vecina Dinamarca, otro pasajero del crucero que se bajó cuando éste hacía escala en Santa Helena y regresó por su cuenta a su país a finales de abril, se ha sometido a aislamiento voluntario en su casa, aunque no ha desarrollado síntomas.

Las autoridades sanitarias danesas informaron también de otro nacional que coincidió de forma breve en un avión en el que estuvo un holandés que luego falleció: el individuo ha dado negativo tras desarrollar en días pasados síntomas similares a los de la gripe, aunque se ha aislado voluntariamente.