Al menos 15 muertos, entre ellos seis niños, en choque por robo de ganado en Sudán del Sur

El incidente se produjo en el condado de Budi, en el estado de Equatoria Oriental, donde suelen ser habituales estos episodios de violencia intercomunitaria relacionados con el robo de ganado, señaló a EFE el ministro de Información del estado, John Jimmy Lomude.

El ataque ocurrió cuando jóvenes armados, presuntamente del vecino condado de Ikwoto, asaltaron de madrugada dos corrales de ganado, robaron más de 30 cabezas y abrieron fuego contra los vecinos, declararon a EFE autoridades locales

"Condenamos enérgicamente el ataque contra civiles inocentes, especialmente niños, en el condado de Budi", declaró Lomude, y aseguró que el Gobierno de Yuba "está coordinando con los organismos de seguridad y las autoridades locales para perseguir a los atacantes y recuperar el ganado robado".

Hizo un llamamiento a las comunidades para que eviten la violencia de represalia y permitan que las autoridades resuelvan la situación por la vía legal.

"Instamos a los jóvenes y líderes comunitarios a mantener la calma y abstenerse de ataques de venganza que podrían agravar la inseguridad en la zona", sostuvo Lomude.

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El ataque pone de manifiesto la persistente inseguridad y la violencia intercomunitaria en algunas zonas de Equatoria Oriental, donde el robo de ganado y los ataques de represalia entre grupos armados de jóvenes han avivado repetidamente las tensiones, a pesar de los reiterados llamamientos a la reconciliación y a iniciativas de consolidación de la paz.

La región de Equatoria Oriental registra una fuerte presencia de grupos de pastores procedentes del estado de Jonglei durante el verano, donde se registran tensiones como resultado de los problemas que se producen entre los pastores armados y la población local que depende principalmente de la agricultura.

El estado de Jonglei, habitado por grupos de pastores dinka, nuer y murle, está sufriendo numerosos actos de violencia armada perpetrados por estos grupos para saquear y robar vacas, lo que lleva a algunos de ellos a trasladar sus rebaños a lugares más seguros en la región de Equatoria, que tiene comunidades agrícolas.