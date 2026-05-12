Al menos 327 civiles afganos murieron en el conflicto con Pakistán entre enero y marzo

"La mayoría de estas bajas civiles se produjeron después de que Pakistán anunciara el inicio de la Operación Ghazab-lil-Haq el 26 de febrero, atribuyéndose más de la mitad (de las muertes) a los ataques aéreos perpetrados el 16 de marzo por las fuerzas militares paquistaníes, los cuales impactaron en el Hospital de Rehabilitación de Drogas Omid en Kabul", indicó la agencia.

Entre el total de muertos y heridos civiles había 554 hombres, 72 mujeres, 48 ​​niñas y 95 niños. El 64 % de las muertes, según la información del organismo, fueron a causa de bombardeos, mientras el resto fueron "causados ​​por fuego transfronterizo indirecto (morteros, artillería) y un incidente de asesinato selectivo".

Este informe de la UNAMA constituye el mayor recuento independiente de víctimas desde que Pakistán declaró una "guerra abierta" contra el vecino país a finales de febrero, que se ha traducido en bombardeos a lo largo de la frontera de 2.700 kilómetros, conocida como la Línea Durand.

La inmensa mayoría de las muertes civiles se produjeron en el bombardeo contra un hospital en Kabul. Pakistán negó haber atacado infraestructura civil y alegó que el centro era un arsenal encubierto del grupo insurgente TTP.

"Tres ataques aéreos impactaron las instalaciones (...) causando al menos 269 muertos (todos hombres) y 122 heridos (entre ellos una mujer). La gran mayoría de los fallecidos y heridos eran pacientes del hospital", recoge el informe.

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Según la UNAMA, la cifra de muertos en el ataque al hospital Omid podría ser mucho mayor, ya que no sé sabe con certeza el número de pacientes que dormían en las instalaciones ni el número de desaparecidos.

"Varios cuerpos no pudieron ser identificados (....) porque quedaron reducidos a partes desmembradas. Algunos familiares recogieron los cuerpos de sus parientes fallecidos directamente de los hospitales y los enterraron", agregó el comunicado.

A lo largo del conflicto, los gobiernos de Afganistán y Pakistán se han disputado las cifras de muertes civiles.

El Gobierno de facto talibán dijo a la UNAMA que, para el 2 de mayo, más de 760 afganos no combatientes habían resultado muertos a causa de ataques de Pakistán. Por su parte, la Embajada de Pakistán en Kabul afirma que 130 civiles y personal de seguridad paquistaníes han fallecido a causa del conflicto.

Los combates en la frontera han provocado el desplazamiento de más de 94.000 personas (alrededor de 13.400 familias) hasta el 1 de abril, según UNAMA.

La escalada bélica entre ambos países tiene su origen en las acusaciones de Islamabad contra el Gobierno talibán de dar refugio a la insurgencia del Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP), el principal grupo insurgente del país.