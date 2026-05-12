Al menos seis muertos en un ataque israelí contra una vivienda en el sur del Líbano

El ataque tuvo como objetivo una "vivienda habitada" dentro del pueblo, y causó la muerte de seis personas y heridas a siete más, que han sido trasladas a hospitales de una ciudad cercana, informó este martes la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Las acciones se produjeron pese al cese de hostilidades en vigor entre el Líbano e Israel desde mediados de abril, y pese a que está previsto que Washington acoja esta misma semana una nueva ronda de diálogo para extender la duración de la tregua, además de abordar soluciones a largo plazo.

El presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, reiteraron el lunes la necesidad de presionar a Israel para que cese sus ataques, durante sendos encuentros con el embajador estadounidense, Michel Issa.

Washington actúa como mediador en las conversaciones, en las que no participa el grupo chií Hizbulá.

Según datos oficiales, el número de muertos en casi dos meses y medio de ataques israelíes contra el Líbano se eleva ya a 2.869 y el de heridos a 8.730, mientras el sur del país continúa registrando bombardeos y disparos de artillería de forma diaria.