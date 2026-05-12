Ataque con drones a puesto de la Policía en el suroeste colombiano deja dos heridos

El ataque, que duró al menos una hora y media, hirió con esquirlas a un policía y a un militar que fueron evacuados del lugar para recibir atención médica.

Los explosivos, que fueron lanzados desde cuatro drones, afectaron a las viviendas aledañas y a vehículos que estaban cerca de la estación policial.

La Alcaldía de Jamundí informó en su cuenta de X que desplegó un operativo de fuerza pública ante el hecho y que se mantiene al tanto de los uniformados afectados.

Este ataque ocurre sólo tres días después de otro atentado similar en el que desde varios drones fueron lanzaron explosivos contra otra estación de la Policía en Jamundí, provocando heridas leves a dos uniformados.

Jamundí es una ciudad de unos 125.000 habitantes situada a solo 20 kilómetros de Cali, capital del Valle del Cauca y tercera urbe en importancia de Colombia.

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Desde abril de 2024, cuando los grupos guerrilleros comenzaron a usar drones con explosivos para atacar unidades militares y de la Policía en zonas rurales del país, se han contabilizado más de 400 atentados con esos artefactos.

Uno de los más graves mató a siete soldados y dejó otros 30 heridos el pasado 18 de diciembre cerca de la localidad de Aguachica, en el departamento del Cesar (noreste).