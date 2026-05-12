Baja el desempleo en la región uruguaya fronteriza con Argentina

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística presentó su informe de mercado de trabajo por área geográfica de residencia, en el que muestra el índice de actividad, empleo y desempleo en cada una de las regiones del país.

Los departamentos de Paysandú, Río Negro y Salto -conectados con Argentina a través de pasos de frontera terrestre- bajaron su desempleo y aumentaron su empleo.

Concretamente, en el primero de estos el desempleo en el período enero-marzo de 2025 fue de un 13,1 % y en los mismos meses de este año fue de un 11 %.

En Río Negro pasó del 14,7 % al 12,1 % y en Salto descendió del 10,3 % al 7,9 %.

Por otra parte, el departamento de Maldonado -donde se ubica la mundialmente reconocida ciudad de Punta del Este- tuvo el índice de empleo más alto del trimestre (67,8 %), seguido por Soriano (65 %), Flores (64,1 %), Florida (61,8 %) y Lavalleja (61,4 %).

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Contrario a esto, el departamento de Treinta y Tres tuvo el desempleo más alto (12,5 %) y le siguieron Río Negro (12,1 %) y Paysandú (11 %).

Mientras tanto, en Montevideo el empleo es de un 60,5 % y el desempleo de un 7,7 %, al tiempo que en Canelones el empleo es de un 58,8 % y el desempleo es de un 8,2 %.

Según los datos del último censo, estos dos departamentos acumulan poco más de 1,9 millones de habitantes, lo que representa un casi un 55 % de la población de Uruguay.

La tasa de desempleo en Uruguay se ubicó en el 7,8 % en marzo, con lo que aumentó un 0,4 % respecto a febrero, según destaca un informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística.

El documento, dado a conocer el pasado 5 de mayo, detalla también que la tasa de actividad se situó en un 64,3 %, al tiempo que la tasa de empleo fue del 59,3 %.

Tanto en enero como en febrero de este año, la tasa de actividad se encontraba en el 64,6 %, mientras que la de empleo era del 59,8 %.