Baréin condena a 16 personas, incluidas dos de por vida, por espionaje y vínculos con Irán

Según un comunicado de la Fiscalía bareiní, el Tribunal Penal Superior declaró culpables a los dos primeros acusados de colaborar con la Guardia Revolucionaria iraní, considerada una organización terrorista por las autoridades bareiníes, con el objetivo de preparar supuestamente actos hostiles y terroristas contra el país.

La sentencia, que es en primera instancia y puede ser apelada, impuso a ambos la cadena perpetua, una multa de 10.000 dinares bareiníes (26.487 dólares estadounidenses) y la confiscación de los materiales incautados durante la investigación.

La Fiscalía indicó que el caso se originó a partir de informaciones obtenidas por la Dirección General de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, según las cuales los servicios de inteligencia iraníes y la Guardia Revolucionaria financiaban y dirigían presuntamente a líderes de grupos extremistas refugiados en Irán, para vigilar instalaciones estratégicas en Baréin y planear ataques contra ellas.

En un caso separado, otro tribunal bareiní condenó este martes a diez personas a penas de prisión de hasta diez años por "apoyar" en redes sociales los ataques iraníes contra Baréin, además de "difundir información sensible y grabar vídeos en zonas restringidas".

La Fiscalía informó de que algunos de los condenados también deberán pagar multas de 2.000 dinares bareiníes (unos 5.300 dólares), mientras que tres de ellos serán expulsados definitivamente del país una vez cumplidas sus condenas.

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Asimismo, el jefe de la Fiscalía de Crímenes Terroristas indicó que el tribunal penal emitió condenas de hasta cinco años de prisión y multas de 500 dinares (1.325 dólares) en otros cuatro casos separados relacionados con presuntos delitos de violencia y sabotaje cometidos durante los ataques iraníes contra Baréin.

Estas no son las primeras condenas contra residentes en el país en el marco de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que provocó la respuesta de Teherán contra sus vecinos del golfo Pérsico debido a sus lazos militares con Washington.

El pasado 28 de abril, un tribunal penal condenó también a cadena perpetua a cinco personas acusadas de espiar para la Guardia Revolucionaria iraní.

En esa misma jornada, otros tribunales dictaron sentencias contra 22 personas por presuntos crímenes relacionados con la guerra.

Entre los condenados, figuraron un fotógrafo, sentenciado a 10 años por informar sobre el ataque a la base de la Quinta Flota estadounidense en Baréin, así como un jugador de la selección nacional de fútbol, condenado a 5 años por una publicación en Instagram en la que se oponía a la guerra contra Irán.