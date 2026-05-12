Candidato presidencial de ultraderecha tacha de ignorante a una periodista colombiana

De la Espriella, que ocupa el segundo lugar en las encuestas de intención de voto para las elecciones, llamó este martes ignorante a la periodista María Lucía Fernández, presentadora de Noticias Caracol, tras una pregunta sobre las diferencias entre la ética y el derecho.

"La pregunta viene con su veneno, tú no lo entiendes porque no has estudiado derecho ni filosofía del derecho", respondió De la Espriella, quien después agregó: "La ignorancia es atrevida y perdóname, porque si hubieses investigado sabrías que una cosa es la ética y otra es el derecho".

Por otra parte, De la Espriella participó el lunes en el programa de radio independiente 'Piso 8', en la que comentó una foto suya y supuestamente se jactó, entre risas, del tamaño de su pene: "me he ganado un voto bien bacano (bueno) del electorado femenino".

En el programa, que se transmite en video por plataformas digitales, el candidato le pidió a la periodista Laura Rodríguez, la única mujer que lo entrevistaba junto a otros tres hombres, que hiciera zoom en sus pantalones: "¿Qué ves aquí, cariño? Ven, acércalo, hazle zoom".

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien ocupa el tercer puesto de intención de voto, reaccionó a las declaraciones de De la Espriella y señaló: "las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Entiendo la indignación que esto produce e invito a que todos elevemos el nivel del debate público. Quien se equivoca en el trato debería reconocerlo y disculparse", agregó la candidata de derechas.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López, aspirante presidencial del movimiento de centro Imparables, tachó a De la Espriella de "ignorante y arrogante" y de "defensor de la mafia".

El aspirante ultraderechista está "acostumbrado a la adulación, a que nadie lo cuestione, a que por la plata baile el perro. Malú (como se conoce a la periodista de Caracol), la ciudadanía, y el periodismo independiente no se van a rendir ante el therian de papel ni ante nadie", afirmó López, en referencia a que el candidato se autodenomina 'El Tigre'.