Candidatos de Venezuela, México, Argentina y España entre los finalistas a premios de RSF

Entre los nominados hispanohablantes destacan el venezolano Carlos Correa, candidato al Premio al Coraje; el grupo mexicano Colectivo Ave Fénix, finalista del Premio al Impacto; la periodista argentina Julia Mengolini, seleccionada para el Premio a la Independencia; y el fotoperiodista español Diego Herrera, finalista del Premio Lucas Dolega-SAIF de fotografía.

En esta trigésimo cuarta edición de los galardones de RSF, un total de 26 periodistas, fotógrafos, medios y defensores de la libertad de información de 25 países competirán en cinco categorías: Coraje, Impacto, Independencia, el Premio Mohamed Maïga de Periodismo de Investigación Africano y el Premio de Fotografía Lucas Dolega-SAIF.

Uno de los nombres latinoamericanos más destacados es el de Carlos Correa, director de la ONG venezolana Espacio Público, quien fue víctima de una desaparición forzada temporal en 2025. RSF señaló que su caso se convirtió en símbolo del aumento de la represión contra periodistas y defensores de la libertad de expresión en Venezuela.

En la categoría Impacto, el Colectivo Ave Fénix, integrado por familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en Veracruz, fue reconocido por transformar el duelo en acción colectiva mediante apoyo psicológico, formación jurídica y seguimiento de casos de violencia contra la prensa en México.

Por su parte, Julia Mengolini, fundadora del medio independiente Futurock, fue nominada al Premio a la Independencia tras afrontar campañas de intimidación de gran escala, en la que recibió pornografía 'deepfake', amenazas de muerte y sexuales, acoso cibernético coordinado y un proceso penal por difamación iniciado por el presidente argentino, Javier Milei.

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Su caso, según RSF, se ha convertido en un símbolo de la escalada de ataques contra los profesionales de la información en Argentina y ha contribuido a exponer los patrones de intimidación coordinada contra la prensa, demostrando cómo el periodismo ayuda a afrontar las amenazas sistémicas a la libertad de información.

En fotografía, Diego Herrera fue seleccionado por su serie 'Donbass, Bleeding Behind the Slagheaps' (Donbass, sangrando tras los montones de escoria), centrada en la vida de civiles atrapados en el conflicto en el este de Ucrania desde la intensificación de la guerra en 2022, cuando Rusia inició su invasión militar a gran escala.

RSF destacó que todos los finalistas "han realizado contribuciones significativas a la defensa y promoción de la libertad de prensa en el mundo", en un panorama mundial marcado por conflictos armados, autoritarismo, desinformación y ataques crecientes contra periodistas.

El jurado de esta edición está presidido por el periodista francés Pierre Haski, presidente del consejo de administración de RSF, e integrado por reconocidos reporteros, defensores de derechos humanos y fotógrafos de distintas regiones del mundo.