Capitán de bote aceptará culpabilidad por choque donde murieron niñas latinas en Miami

Yusiel López Insua, ciudadano estadounidense de 46 años que dirigía la embarcación que chocó contra el velero donde viajaban las niñas el 28 de julio del año pasado, negocia el acuerdo para evitar que las familias vayan a juicio, según expuso su abogado a medios como NBC 6, el Miami Herald y el canal 10 local.

"El caso se trabajará. Mi cliente no pondrá a las familias a través de un juicio y no las expondrá a revivir esta terrible tragedia", indicó el defensor en un pronunciamiento.

Aún se desconocen los detalles del acuerdo, que se revelará el 21 de julio, por lo que tampoco se sabe cuál podría ser la sentencia máxima que afrontaría López Insua.

El accidente ocurrió el 28 de julio del año pasado cuando una barcaza remolcada chocó cerca del puerto de Miami con el velero en el que viajaban las tres niñas que fallecieron, además de otras dos menores de edad que resultaron heridas.

El velero pertenecía al programa de verano de la Miami Youth Sailing Foundation y la fuerza del impacto arrojó al agua a las ocupantes de la embarcación, cinco niñas y una instructora.

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La argentina Mila Yankeleich, de siete años, y la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13, murieron tras el hundimiento del velero que quedó atrapado debajo de la barcaza, al frente de las islas Hibiscus, en Miami Beach.

Mientras que Arielle Mazi Buchman, con familia argentina, falleció tras pasar casi una semana en el hospital.

Tras investigar el suceso, la Guardia Costera remitió al Departamento de Justicia el caso "por homicidio culposo" contra las partes involucradas en la compañía del remolque.

Aunque el capitán de la barcaza se sometió a pruebas de alcohol y drogas, no se concluyó en ese momento que estuviera bajo sus efectos en el momento del choque.

Pero las autoridades lo acusan de haber estado usando su celular al momento del accidente, además de que el vehículo carecía de sistemas adecuados de visión como cámaras o radares.