Capturan a un exalcalde implicado en el asesinato del ambientalista hondureño Juan López

Fúnez y el empresario Héctor Eduardo Méndez fueron aprehendidos en una operación a cargo de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos (FTDV) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), indicó la Fiscalía en la red social X.

"El Ministerio Público considera a los dos detenidos responsables del delito de asesinato en perjuicio del líder ambientalista y defensor de derechos humanos Juan Antonio López, quien fue ultimado el pasado 14 de septiembre de 2024", añade la escueta información.

Las autoridades también realizaban este martes allanamiento en la Alcaldía de Tocoa, de la que Fúnez fue alcalde, porque hay una línea de investigación que tiene que ver con supuestos actos de corrupción en esa institución, lo que fue denunciado por el ambientalista Juan López una semana antes de su muerte.

Un día antes de ser asesinado a tiros, López incluso le pidió públicamente a Fúnez que renunciara como alcalde.

La Fiscalía da seguimiento a un tercer implicado, de quien por razones de seguridad no ha proporcionado la identidad.

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Fúnez fue alcalde de Tocoa por el Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), y niega las acusaciones de ser uno de los responsables del asesinato de Juan López.

Tres hombres enfrentan juicio señalados de ser los autores materiales del homicidio, mientras que entre los autores intelectuales estaría el exalcalde de Tocoa, según el secretario de Seguridad hondureño, Gerson Velásquez.

López, quien además era concejal de la Alcaldía de Tocoa por el Partido Libre y se oponía a un proyecto minero en esa zona, era beneficiario del Sistema Nacional de Protección en Honduras y contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2013.

Además de ser líder comunitario, López dedicó parte de su vida a la protección de los recursos naturales, el Río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.

Según la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, en Colón, el ambientalista siempre estuvo en contra del proyecto minero conocido como Guapinol, por la ilegalidad en la concesión de la explotación minera a la empresa Inversiones Pinares (antes Emco Mining Company).

La compañía Inversiones Pinares rechaza que la concesión de la explotación sea ilegal.

El proyecto minero, según denuncias de ambientalistas y otros sectores como la Iglesia católica, afecta al Parque Carlos Escaleras, ya que a través de un decreto de 2012 se le ha reducido la zona de núcleo del área protegida de 24.223 a 24.006 hectáreas.