Centro Carter despliega un equipo para evaluar las elecciones presidenciales en Colombia

La misión se centrará en los aspectos electorales, jurídicos y administrativos de las elecciones, bajo las reformas recomendadas por el Centro tras las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia, aseguró la organización en un comunicado.

Aunque los expertos visitarán un número limitado de mesas electorales el 31 de mayo, el equipo "no evaluará el desarrollo de la votación ni realizará un análisis exhaustivo del proceso electoral en su totalidad".

"Esperamos que nuestra presencia y nuestro informe ayuden a los colombianos a evaluar la credibilidad de las elecciones y que contribuyan a la transparencia del proceso electoral", afirmó la jefa de la misión y asesora principal del Centro Carter para América Latina y el Caribe, Jennie Lincoln.

La misión cuenta con expertos electorales de España, Alemania, Dinamarca, Brasil y Estados Unidos, quienes se reunirán con la Registraduría General, el Consejo Nacional Electoral (CNE), los partidos políticos, los candidatos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y los observadores nacionales e internacionales.

El equipo, que realizó una visita de evaluación preelectoral en noviembre de 2025, permanecerá en Colombia durante todo el proceso electoral, incluida la segunda vuelta de los comicios el 21 de junio, en caso de que ésta sea necesaria.

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Tras el proceso electoral, la organización publicará sus hallazgos y recomendaciones y presentará su informe a representantes del gobierno, de los partidos políticos y de la sociedad civil.

Esta misión se suma a otras de organismos internacionales como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), que desplegó 40 funcionarios para seguir de manera permanente la campaña y la organización de los comicios.