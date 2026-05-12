Comisión del Congreso de Perú aprueba polémica propuesta sobre delitos de lesa humanidad

El grupo legislativo, que preside el también congresista fujimorista Arturo Alegría, aprobó, con 16 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, el dictamen que propone "una regulación específica sobre los delitos de lesa humanidad", según precisó el Congreso en un comunicado.

La iniciativa plantea incorporar en el Código Penal peruano un capítulo denominado 'Delitos de lesa humanidad', así como añadir un artículo para establecer "una definición expresa" de esta figura penal en el ordenamiento jurídico nacional.

El texto precisa que "una persona cometerá delito de lesa humanidad cuando realice, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque, conductas como homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación sexual, desaparición forzada y tortura".

Además, fija condenas desde 30 años de prisión hasta cadena perpetua "siempre que concurran elementos como el ataque generalizado o sistemático, la afectación contra población civil y el conocimiento del agente sobre la acción cometida".

El dictamen establece que cuando no se cumplan esos requisitos, las autoridades deberán procesar los casos como delito común, conforme a las sanciones previstas en el Código Penal.

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Durante el debate, Rospigliosi defendió los términos del proyecto, afirmó que responde a una recomendación explícita del Tribunal Constitucional y criticó que algunos jueces acusen y dicten sentencias por lesa humanidad contra militares y policías que se enfrentaron a los grupos subversivos, "nunca para los terroristas criminales que asolaron el país", según dijo.

Rospigliosi defendió, en ese sentido, que "es indispensable que este Congreso precise qué cosas son delitos de lesa humanidad de acuerdo con lo que dice el Tratado de Roma".

Sin embargo, su propuesta generó el rechazo de congresistas como la izquierdista Ruth Luque, quien afirmó que puede favorecer la impunidad y consideró que debería ser enviado para su debate a la Comisión de Justicia del Congreso.

Posteriormente, Luque señaló en la red social X que el dictamen aprobado "es parte de la agenda de impunidad que promueve el fujimorismo", ya que "restringe los supuestos de su aplicación a diferencia del Estatuto de Roma".

"En realidad, su objetivo es extender la impunidad a los nuevos casos de violaciones a derechos humanos perpetrados como los del Gobierno de Dina Boluarte (2022-2025)", acotó.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos alertó, por su parte, que esta iniciativa pretende considerar como "delitos comunes a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas antes de la vigencia del Estatuto de Roma".

"Esta norma contradice los estándares internacionales y la jurisprudencia de la Corte IDH, que establecen que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden quedar en la impunidad", enfatizó.

Tras ser aprobada por el Congreso, la norma deberá aún pasar por diferentes instancias, como la Comisión Permanente, antes de ser sometida al debate y votación en el pleno del Legislativo.