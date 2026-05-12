Comisión parlamentaria de Perú aprueba restituir incentivos económicos para cine regional

El dictamen presentado por la congresista progresista Susel Paredes sostuvo que la propuesta es necesaria para que el Estado pueda disponer de "las herramientas legales y presupuestales adecuadas para estimular el cine peruano en general, como el cine regional en particular, sin discriminaciones ni señalamientos".

Paredes, exactriz de series de televisión, sostuvo que su proyecto busca que el cine regional se desarrolle y llegue a la distribución comercial nacional, teniendo en cuenta que la participación y el apoyo gubernamental ha desempeñado "un rol crucial en el desarrollo de proyectos de largometrajes de ficción y/o documentales en países de América Latina".

El dictamen modifica los artículos 10, 12 y 13 de la ley 32309 que crea incentivos económicos y fiscales para la industria cinematográfica y audiovisual en el país.

El primer artículo propone que el Ministerio de Cultura y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) integren la Comisión Fílmica del Perú para incentivar el uso de locaciones del territorio peruano, algunas declaradas patrimonio de la nación, para la producción de películas y audiovisuales peruanas o extranjeras.

Además, el artículo 13 incluye que el monto asignado para el otorgamiento de estímulos para el cine regional puede llegar al 100 % del coste de la actividad cinematográfica o audiovisual, tras sufrir un recorte de 50 % en la versión anterior de la ley.

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Hace dos años, el Congreso peruano aprobó la ley de cine que proponía incentivos económicos para el fomento de las actividades cinematográficas en el país, pero que había sido rechazada por colectivos de cineastas y comunicadores debido a una probable censura de la libre expresión y la eliminación de los estímulos previamente establecidos.

Más de 70 asociaciones y colectivos, y 700 trabajadores independientes del cine peruano, manifestaron su "indignación y rechazo" por el dictamen y criticaron "el accionar" del Ministerio de Cultura ante este tema.

Uno de los principales temas de polémica fue "la exigencia de respeto a las buenas costumbres y la defensa de los intereses del Estado peruano", pues consideraron que se entrega el "control de la creación cinematográfica a sectores autoritarios y conservadores" que propusieron esa norma.

También señalaron que esa ley discriminaba a los cineastas, "en especial a los provenientes de las regiones", al exigirles financiar el 50 % del presupuesto de sus películas, y establecía que la comisión fílmica fuera responsabilidad exclusiva de Promperú, la agencia de promoción de turismo y exportaciones en el país.