Condenan a tres ecuatorianos a 15 años de cárcel por tráfico de cocaína en El Salvador

Los extranjeros transportaban la droga en una embarcación que fue interceptada en febrero de 2025 por miembros de la Marina Nacional de El Salvador en aguas del Pacífico.

La Fiscalía identificó a los sentenciados como Jofre Leónidas Pilozo Wila, Francisco Daniel Moreira Alcívar y Sergio Vicente Cuero Fernández.

En 2025 fueron incautadas en El Salvador más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, con un valor de más de 618,7 millones de dólares.

De acuerdo con declaraciones del titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino, la mayoría de esta droga fue localizada por la Marina Nacional en aguas del Pacífico salvadoreño.

En el 2024 fueron incautados más de 17,2 toneladas de droga valoradas en 422,7 millones de dólares.

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Según las autoridades de Seguridad salvadoreñas, un total de 73,8 toneladas de droga han sido incautadas en El Salvador durante la gestión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, que comenzó en 2019, con un valor económico aproximado de 1.736,5 millones de dólares.