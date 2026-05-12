Confirman el positivo en hantavirus de uno de los españoles aislados tras desembarcar

El paciente, un varón, permanece ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro madrileño tras un primer positivo provisional, y presenta desde anoche febrícula y ligera desaturación, aunque por el momento se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente, según informaron fuentes del Ministerio de Sanidad de España.

El resto de los españoles que se encuentran en el centro hospitalario de la capital tras haber sido trasladados allí para cumplir una cuarentena después de desembarcar del crucero el domingo, volvieron a dar negativo en hantavirus en la segunda prueba que se les realizó.

Sanidad avanzó que, según le han transmitido las autoridades estadounidenses, el ciudadano de ese país cuyo primer resultado de las pruebas que se le realizaron en Cabo Verde no fue concluyente y que después fue negativo, ha resultado de nuevo negativo.

Una serie de pasajeros del MV Hondius han dado positivo tras desembarcar del crucero, donde las autoridades españolas revelaron en la víspera que no se practicaron PCR generalizadas a bordo del crucero porque ni existía capacidad técnica ni se vieron razones epidemiológicas, según los protocolos sanitarios, por lo que los test se limitaron a las personas sintomáticas.

La Organización Mundial de la Salud ha elevado a 11 el número de casos positivos asociados al brote en el barco y ha asegurado que todos los casos sospechosos y confirmados han sido aislados bajo la jurisprudencia de cada país responsable y se están gestionando bajo una supervisión médica "estricta" para minimizar el riesgo de cualquier transmisión posterior entre la población.