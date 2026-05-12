Consejo de Europa, preocupado por posible desmantelamiento de acogida de ucranianos en UE

"Es hora de recuperar el espíritu de acogida y generosidad que fue tan evidente en 2022", cuando Rusia inició su agresión militar masiva, afirmó en un comunicado el comisario de ese organismo, que es independiente de las instituciones de la UE y defiende los derechos humanos.

O’Flaherty alertó sobre una creciente "fatiga" en varios países europeos y la erosión del apoyo detectada en los debates, tanto a nivel nacional como comunitario, sobre el futuro de la protección temporal concedida a millones de desplazados ucranianos.

La Unión Europea prorrogó recientemente hasta marzo de 2027 el régimen de protección temporal para los ciudadanos ucranianos, pero el comisario advirtió de que una eliminación "lenta y fragmentada" de ese estatuto podría dejar desamparadas a las personas más vulnerables, en un momento en el que la guerra en Ucrania "se ha intensificado".

Según O’Flaherty, algunos países europeos ya han comenzado a sustituir la protección temporal por otros permisos de residencia previstos en sus legislaciones nacionales. A ese respecto, señaló que muchos refugiados podrían quedar excluidos por no cumplir requisitos estrictos relacionados con el empleo, recursos económicos o estudios.

El comisario también denunció un aumento del sentimiento antiucraniano en algunos Estados miembros, "a veces alimentado por discursos populistas", y lamentó que ciertos gobiernos hayan reducido la protección y la asistencia, especialmente en materia de vivienda y ayudas sociales.

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A su juicio, estas restricciones podrían generar presiones indebidas para empujar a los refugiados a regresar prematuramente a Ucrania, pese a que "ninguna región del país es segura".

En este sentido, criticó a algunos países que rechazan solicitudes de asilo de personas procedentes de regiones ucranianas consideradas "seguras", una práctica que, advirtió, podría vulnerar el principio internacional de no devolución.

El comisario recordó que, durante el último año, los ataques rusos contra infraestructuras civiles, incluidos hospitales, escuelas y redes energéticas, han provocado un nivel "sin precedentes" de víctimas civiles.

O’Flaherty insistió en la necesidad de establecer soluciones estables y de largo plazo que permitan a los ucranianos reconstruir sus vidas y planificar su futuro.

El Consejo de Europa, integrado por 46 países miembros, es la principal institución paneuropea dedicada a la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, desde su creación en 1949.