La mayor rentabilidad económica ha redirigido el mercado textil hacia una mayor importación de productos chinos, cuyo volumen de importación en el primer trimestre de 2025 fue de 679 millones de dólares. Este año la proporción de productos procedentes de China representó un 24,8 %, 4,3 puntos porcentuales más que en 2025.

Los expertos citados por Kommersant señalan que la creciente popularidad de la ropa china se debe a la mayor presencia de marcas blancas en el mercado ruso.

Sin embargo, los cambios en el marcado coinciden con un contexto de cierre de locales y marcas nacionales, después de que grandes cadenas informaran de cierres de hasta dos tercios de sus establecimientos.

Tal y como informó el diario RBC, la empresa Gloria Jeans, fundada en 1988, planea este año el cierre de 200 de sus 600 locales, además de deslocalizar su producción, que dejó de ser rentable en Rusia debido a la difícil situación económica del país a causa de la inflación, las altas tasas de interés y la caída de la demanda.

La recesión en el sector de la moda se observa desde 2025, cuando 28 marcas anunciaron su salida del mercado nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el cuarto trimestre de 2025 dicho sector lideró el número de cierres de tiendas en los centros comerciales de Moscú (56 %).

Según Kommersant, las importaciones de ropa china seguirán creciendo, pero a un ritmo más lento debido a la caída de la demanda del consumidor y posibles restricciones regulatorias, como ya ocurrió en el sector del automóvil después de que el gobierno ruso obligara a localizar la producción de marcas chinas.

Además, la entrada en vigor de nuevos tipos impositivos podría provocar un aumento de entre un 25 y 30 % en los precios al consumidor de los productos importados, además de un resurgimiento de los canales de importación paralela, aquellos que evitan las sanciones internacionales a Moscú, según el diario ruso.