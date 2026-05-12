'De la caverna al cine', un repaso a la historia de la humanidad a través de los títeres

La muestra, organizada con motivo del 40 aniversario del Festival Titirimundi, el Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia, permanecerá abierta hasta el 24 de agosto y reúne máscaras, marionetas, siluetas, linternas mágicas, grabados del siglo XIX, maquetas y material audiovisual de alrededor del mundo.

La licenciada en Arte Teatral y editora del catálogo de la exposición, Yanisel Victoria Martínez, explicó en la jornada inaugural que se trata sobre todo de "un recorrido a través del tiempo y las culturas donde ponemos como protagonistas a los títeres, a los objetos animados en toda su amplia gama".

El objetivo es entender que el títere "ha estado presente como acompañante del ser humano en todos los tiempos, en todos los confines del planeta y siendo una maravillosa metáfora del ser humano".

La exposición se articula como un recorrido antropológico y artístico por las principales tradiciones titiriteras del mundo, desde formas vinculadas a la prehistoria hasta representaciones contemporáneas.

Entre ellas figuran siluetas de cuero y teatros de sombras de Indonesia, donde se muestra la tradición del wayang kulit; figuras del wayang golek y wayang klitik de Java; piezas de Tailandia, Camboya, China y Turquía, representada por el teatro de sombras karagöz; además de marionetas venecianas del siglo XVIII, títeres japoneses bunraku del siglo XIX, marionetas de la India, Myanmar, Vietnam o Malí, y figuras del guignol de Lyon de los años veinte.

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Todo ello se acompaña de vídeos filmados por la compañía española de teatro Títeres Etcétera a lo largo de sus viajes por el mundo, un material audiovisual que, según explican, constituye un archivo único sobre distintas tradiciones teatrales.

Martínez destacó que las piezas expuestas "han tenido una vida escénica", por lo que presentan "las huellas del tiempo y del uso", y subrayó que no se trata de objetos adquiridos como recuerdos turísticos, sino de elementos utilizados en representaciones reales.

La exposición también reflexiona sobre la escasa conservación del patrimonio titiritero español y defiende asimismo el futuro del arte titiritero en un contexto marcado por los avances tecnológicos.

Martínez lamenta que en España la memoria del teatro de títere es difícil de reconstruir desde el punto de vista material y señaló que apenas se conservan piezas antiguas de este patrimonio artístico.

En este sentido, indicó que Cataluña (noreste) es una de las regiones que mejor ha preservado este legado, mientras que en el resto del territorio la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo (1939-1975) contribuyeron a la pérdida de buena parte de esa memoria material.