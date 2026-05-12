Desarticulan banda en Perú que se apropió de bienes del Estado por 25 millones de dólares

La organización criminal tomó el control de inmuebles de alto valor que pertenecían a congregaciones religiosas, cofradías, propietarios fallecidos o radicados en el extranjero, así como predios con complejidad sucesoria o registral, muchos de ellos administrados por entidades públicas.

El Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada solicitó la detención preliminar de 10 presuntos integrantes de la banda denunciada por apropiación ilícita y usurpación sistemática de bienes inmuebles del Estado, lavado de activos, falsificación de documentos e infiltración en instituciones públicas.

La organización infiltró a sus cómplices en el Archivo General de la Nación, Registros Públicos (Sunarp), Poder Judicial, notarías públicas e incluso entidades proveedoras de servicios para la falsificación de escrituras públicas, minutas, poderes y expedientes judiciales.

Las ganancias obtenidas ilícitamente de los inmuebles superan los 25 millones de dólares, indicó el Ministerio Público.

El fiscal provincial Juan Alberto Orihuela encabezó el operativo, junto a 29 fiscales de crimen organizado, en 13 distritos de Lima, Ayacucho y La Libertad, en coordinación con efectivos de la Dirección de Inteligencia (Dirin) y de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional del Perú.

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Como consecuencia, se realizó la incautación con desposesión de inmuebles en 8 distritos, entre ellos una galería comercial ubicada en el Cercado de Lima, con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Beneficencia de Lima.

Esta investigación empezó hace dos años, tras el homicidio de dos hombres en los distritos limeños de San Isidro y Ate Vitarte, asesinados con una misma arma de fuego que fue vinculada a uno de los presuntos integrantes de la banda desarticulada este martes.