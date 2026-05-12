Dictan detención judicial a exalcalde por asesinato del ambientalista hondureño Juan López

Los tres acusados, quienes comparecieron a audiencia de presentación de imputados, fueron capturados hoy en el municipio de Tocoa, departamento de Colón (norte), donde López fue asesinado en horas de la noche en el interior de su vehículo tras salir de una iglesia en la que era predicador.

Los otros dos detenidos son Juan Ángel Ramos y Héctor Eduardo Méndez, quienes con Fúnez enfrentan acusación del Ministerio Público (Fiscalía) por el delito de asociación para delinquir.

El secretario de Seguridad, Gerson Velásquez, dijo que "según la investigación, uno de ellos es el autor intelectual" que "ordenó supuestamente el hecho".

"Otro es el coordinador operativo, quien consiguió los actores operativos, los sicarios y, probablemente, la tercera persona era el coordinador de estos sicarios para realizar este crimen", subrayó.

Los tres acusados fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa, y el viernes comparecerán a audiencia inicial en San Pedro Sula (norte).

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Fúnez fue alcalde de Tocoa por el Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo de la expresidenta hondureña Xiomara Castro.

El exalcalde, quien niega las acusaciones de ser uno de los responsables del asesinato de Juan López, es muy cercano al expresidente Zelaya, quien reaccionó en la red social X diciendo que "Libre es solidario con quienes hoy son acusados y procesados por distintas causas bajo el régimen del Partido Nacional" y que "esa solidaridad no significa impunidad: significa exigir debido proceso, pruebas fehacientes, presunción de inocencia y justicia verdadera".

A Fúnez también se le vincula con narcotraficantes con los que se habría reunido en 2013, acompañado del exdiputado Carlos Zelaya, supuestamente para financiar una campaña política a favor del Partido Libre, en las elecciones generales de ese año.

Un video de 2013, difundido el 3 de septiembre de 2024, muestra a narcotraficantes supuestamente negociando sobornos con Fúnez y Carlos Zelaya, hermano de Manuel Zelaya.

El video fue grabado con una cámara oculta en el reloj de Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los exlíderes del cartel Los Cachiros, y entregado a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en diciembre de 2013. En la grabación se escucha a Rivera proponiendo un soborno al partido Libre, a lo que Carlos Zelaya responde que "la mitad debe ir para el comandante", refiriéndose a su hermano expresidente.

Manuel Zelaya expresó hoy en X que "Libre nunca ha protegido ni protegerá culpables de crímenes. Libre y la presidenta Xiomara Castro condenó desde el primer momento el asesinato de Juan López, regidor, defensor ambiental y militante fundador de nuestro partido, y exigió una investigación profunda para identificar y castigar no solo a los ejecutores materiales, sino también a los autores intelectuales y financieros de ese vil asesinato".

Pocas horas antes de ser asesinado, Juan López, quien además era concejal de la Alcaldía de Tocoa por Libre, le pidió a Fúnez que renunciara como alcalde porque estaba implicado en actos de corrupción.

López, quien se oponía a un proyecto minero en Tocoa, contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2013.

Además de ser líder comunitario, López se oponía al proyecto minero conocido como Guapinol, por la supuesta ilegalidad en la concesión de la explotación minera a la empresa Inversiones Pinares (antes Emco Mining Company).

Por la muerte de López enfrentan juicio otros tres hombres que habrían sido los autores materiales.