Dos miembros de una red criminal en Puerto Rico, candidatos a pena capital por asesinato

A pesar de que Puerto Rico abolió la pena de muerte por ley en 1929 y la prohibió en su Constitución en 1952, el jefe de la Fiscalía federal en la isla, W. Stephen Muldrow, dijo en un comunicado que Manuel Antonio Valentín Vega y Luis J. Irizarry Zapata son candidatos a la pena capital.

Según detallaron las autoridades en la nota, Valentín Vega, Irizarry Zapata y otras cuatro personas han sido acusadas de 23 cargos por violarla Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales, más conocida como el RICO ACT, por su sigla en inglés.

Los otros cuatro imputados y miembros de la organización criminal 'The Enterprise' fueron identificados como Rafael Ángel Ruiz Garcés, César E. Carrero Martínez, Jonathan Hernández Ruiz y Luis F. Rivera Quiñonez.

Estos cuatro implicados podrían ser condenados a cadena perpetua si son encontrados culpables.

Los seis individuos están acusados de crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y violaciones a la Ley de Armas, delitos que presuntamente cometieron como integrantes de una organización criminal transnacional con base en Añasco, municipio de la costa oeste de Puerto Rico.

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Desde allí, de acuerdo con el pliego acusatorio federal, los acusados se implicaron en el tráfico de grandes cantidades de drogas en coordinación con otros narcotraficantes en Venezuela, Colombia y República Dominicana.

La acusación federal indica también que la organización criminal también intentó y cometió actos violentos, incluyendo asesinato y asalto.

Además, para ascender su poder, lavaban dinero y usaban la droga para comprar armamento y municiones, embarcaciones, automóviles, así como viviendas y rentabas propiedades para esconder la droga.

Estos actos, de acuerdo con las autoridades, lo hacían para promover y resaltar el "privilegio, reputación y posición" de la organización contra otros grupos rivales.

Igualmente, se hacían para proteger a miembros y socios de su agrupación de las autoridades y grupos rivales, y preservar y proteger sus operaciones criminales.

Las autoridades federales detallaron que una de las etapas criminales de la organización ocurrió el 15 de abril de 2020, cuando Valentín Vargas fue secuestrado por grupos rivales a cambio de dinero.

Eventualmente, Valentín Vargas fue dejado libre. No obstante, el imputado buscó para matar a aquellos que lo secuestraron.

Más de un mes después de este suceso, específicamente el 21 de mayo de 2020 en Aguada, cuatro integrantes del grupo 'The Enterprise' dispararon contra un vehículo creyendo que dentro se encontraba uno de los supuestos responsables del secuestro.

Sin embargo, de acuerdo con Fiscalía federal, el tiroteo culminó con la muerte de la pareja consensual del supuesto rival y de la hija de esta, una niña de 8 años.

La acusación también detalla otros asesinatos posteriores ocurridos en Mayagüez (oeste), incluyendo la muerte de un vecino presuntamente vinculado al mismo conflicto y, días después, el asesinato del hombre al que originalmente buscaban atacar, junto a otra persona que se encontraba dentro de una residencia.

Asimismo, el documento judicial sostiene que uno de los hombres vinculados inicialmente al ataque de Añasco posteriormente comenzó a cooperar con las autoridades estatales en investigaciones relacionadas con los homicidios.