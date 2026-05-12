EAU denuncia un déficit mundial de 1.000 millones de barriles por el cierre de Ormuz

En una publicación difundida en su cuenta oficial de X, el ministro emiratí aseguró que "esa es la aritmética de la extorsión" y advirtió de que "cada día que el estrecho es tomado como rehén, los costos suben para familias, granjas, fábricas y economías en todo el mundo".

Al Yaber sostuvo que el cierre del paso marítimo supone "un billón de barriles perdidos como resultado del chantaje" y reiteró que la situación está provocando un aumento de los costes energéticos y económicos a escala global.

"La libertad de navegación debe restaurarse sin condiciones y sin demora", señaló el responsable emiratí, en referencia al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de crudo del mundo y punto clave para las exportaciones energéticas del golfo Pérsico.

Estas declaraciones se producen en medio de la creciente preocupación internacional por el impacto que las restricciones al tránsito marítimo en la zona podrían tener sobre los mercados energéticos y el comercio global.

Irán ha impuesto restricciones al paso de buques y petroleros en el estrecho desde los primeros días de la guerra con Israel y EE.UU., iniciada el 28 de febrero.

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Washington, a su vez, respondió con un bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril para presionar al país a firmar un acuerdo de paz, que hasta el momento no se ha logrado.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos se encuentran encalladas después de que Teherán rechazase la última propuesta de paz estadounidense por considerarla "unilateral e irracional".

Al mismo tiempo estableció sus propias condiciones para poner fin al conflicto: reconocimiento de su soberanía sobre Ormuz, pago de reparaciones, liberación de activos bloqueados, levantamiento de las sanciones y fin del conflicto en el Líbano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la propuesta iraní de "pedazo de basura" y advirtió de que el alto el fuego con Irán vigente desde el 8 de abril es "increíblemente frágil".