EE. UU. destaca la fortaleza de la economía japonesa tras su intervención en el yen

"Creo que los fundamentos de la economía japonesa son fuertes y resilientes y eso se verá reflejado en el tipo de cambio", dijo Bessent en declaraciones a la prensa en Tokio tras mantener un encuentro con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

El estadounidense respondió así a preguntas de los periodistas sobre la decisión del archipiélago de comprar entre cuatro y cinco billones de yenes (entre 21.700 y 27.100 millones de euros) durante los festivos de la Semana Dorada, según revelaron la semana pasada medios japoneses como la agencia de noticias Kyodo.

Bessent dijo que comparte la preocupación de las autoridades japonesas por la "volatilidad excesiva" en el mercado de divisas, y aseguró que mantendrá un contacto cercano con el Ministerio de Finanzas nipón.

El responsable mantuvo este martes reuniones con la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, y con el ministro de Economía, Ryosei Akazawa, antes de su encuentro con Takaichi, en el que ambos abordaron asuntos como la cooperación en minerales críticos o la cumbre entre el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, prevista para el jueves.

Bessent enfatizó que la alianza entre Japón y EE. UU. es "fuerte", y destacó el "éxito" de la visita de Takaichi a Washington el pasado marzo, en la que ambos países detallaron nuevos proyectos de inversión contemplados en el acuerdo comercial de julio de 2025.