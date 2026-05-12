El CAC-40 de París pierde un 0,95 %, en su cuarta sesión en rojo consecutiva

La plaza parisina cayó por debajo de la barrera psicológica de los 8.000 puntos, hasta los 7.979,92, en una jornada con un intercambio de acciones próximo a los 4.000 millones de euros.
De entre los 40 títulos en cotización, 28 cerraron en negativo y 12 en positivo.
El fabricante de semiconductores STMicroelectronics lideró las caídas (-5,22 %), seguido por el banco Société Générale (-3,76 %) y el grupo industrial Schneider Electric (-3,40 %).
En verde terminó la petrolera TotalEnergies (1,81 %), gracias al alto precio del barril de petróleo por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, y el grupo de lujo L'Óreal (1,48 %).