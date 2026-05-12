El canciller de Guatemala admite presiones de EEUU en torno a las brigadas médicas cubanas

A la pregunta de si Guatemala había recibido la petición por parte de Estados Unidos de que este programa finalizara un año antes de lo previsto, el ministro respondió que "presiones siempre ha habido alrededor de las brigadas médicas cubanas", pero no citó de forma explícita si la salida ha estado impulsada por Washington.

La brigada llegó a Guatemala en 1998 tras el paso del huracán Mitch, que asoló el territorio guatemalteco y provocó casi 300 muertos. El Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León ha decidido prescindir de sus servicios y poner fin unilateralmente un acuerdo que se mantuvo vigente con la isla durante décadas.

"Es un convenio que tiene 27 años y que incluso se pactó bajo una fórmula que era la de hace 27 años. No hay una contratación de gobierno, hay una contratación individual de los médicos cubanos, el Ministerio de Salud le paga a cada uno de ellos", dijo Martínez en una Tribuna EFE-Casa de América celebrada en Madrid.

El convenio, añadió, termina su vigencia en agosto del año que viene.

"Es ahí hasta donde tenemos digamos el compromiso de llevar este proceso. No me gusta la palabra expulsión. El escenario, digamos, regresando a su punto de exigencia de los Estados Unidos, ha estado en la agenda ya sabemos de quién o de quiénes", sostuvo.

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El canciller añadió que el Gobierno guatemalteco está trabajando de manera cercana con la embajada de Cuba para que la salida de esas brigadas "no violente, digamos, la atención primaria de la salud de los guatemaltecos".

El adiós del equipo cubano fue divulgado en febrero por el Ejecutivo con un plan de relevo programado a partir de abril para sustituir a los 412 integrantes de la brigada médica de la isla por profesionales nacionales, tras estas casi tres décadas de cooperación ininterrumpida.

La estrategia, diseñada por el Ministerio de Salud guatemalteco, contempla que la salida de los cooperantes -333 médicos y el resto personal técnico y administrativo- se realice de forma escalonada entre abril y diciembre de este año.