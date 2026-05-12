El candidato peruano Sánchez está "beneficiado" por presunción de inocencia, dice fiscal

En una rueda de prensa, el fiscal general dijo que la investigación por presunta falsa declaración y falseamiento de información sobre los aportes al partido Juntos por el Perú "sigue su curso sin ningún inconveniente".

Por lo tanto, mientras esa investigación esté en trámite, el candidato presidencial, que figura segundo en las votaciones de la primera vuelta y podría disputar la segunda ronda con la derechista Keiko Fujimori, está "beneficiado por la presunción de inocencia".

Según varios medios locales, la Fiscalía pidió cinco años y cuatro meses de prisión contra Sánchez, así como su inhabilitación como presidente del partido, por el supuesto desvío de 280.000 soles (81.500 dólares) de cuentas de su agrupación a cuentas personales.

El próximo 27 de mayo se realizará una audiencia en la que el magistrado a cargo decidirá si Sánchez irá a juicio oral por esta denuncia, según un reportaje periodístico.

Si concluyera el juicio y condenaran al candidato Sánchez a inhabilitación, podría "tener problemas para participar en la segunda vuelta (del 7 de junio próximo) o para juramentar" al cargo de Presidente de la República el 28 de julio, indicó Gálvez.

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Sin embargo, el fiscal general agregó que si la pesquisa continúa, ésta se paralizaría, si Sánchez saliera elegido como mandatario, hasta que concluya su periodo de gobierno de cinco años.

Por otro lado, Gálvez aclaró que él no tiene competencia para dirigir las investigaciones abiertas sobre las presuntas irregularidades ocurridas el día de los comicios generales en abril pasado, que generaron demoras de varias horas en el inicio de votación en Lima y fueron el motivo para que el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga denunciara un presunto fraude dirigido contra él.

"Obviamente, el problema en la justicia electoral, en los resultados del proceso electoral, es de competencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y demás entidades vinculadas a la justicia electoral", agregó.

Sin embargo, Gálvez apuntó que la Fiscalía participa ante la presunción de un indicio que los lleve a la presunción de un delito y que tienen un fiscal dedicado en exclusividad sobre los casos denunciados en Lima.

"Cualquier decisión respecto a los resultados electorales es responsabilidad exclusiva del JNE", reiteró.

El fiscal general ofreció la rueda de prensa en Lima después de participar en una ceremonia por el 45 aniversario del Ministerio Público, en la que afirmó que necesitan una reforma institucional que les devuelva la confianza de la ciudadanía.

"Se ha levantado un rechazo y una difamación contra las autoridades e instituciones, eso es muy grave porque ciertamente nuestro Estado se sustenta en el funcionamiento de sus instituciones", expresó Gálvez.