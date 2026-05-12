El cantante español Manolo García reprocha que se haya tratado su imagen con IA

En un comunicado, consideró que se "ha utilizado de forma torticera una anécdota" para buscar "notoriedad".

Ocurrió el jueves pasado, en uno de los conciertos del esperado regreso del grupo musical a los escenarios, celebrado en el estadio olímpico de esa ciudad española, lo que, según el artista, ha generado bulos y ha simulado situaciones que no son reales, causando alarma.

Poco después de dar el salto, el cantante explicó en redes sociales que se encontraba perfectamente y que no había caído al suelo, sino que el público "amortiguó el vuelo".

"Me tiro porque me da la gana... y lo seguiré haciendo siempre que me apetezca", aseguraba en el citado mensaje.

En el comunicado de este martes, se ha pronunciado sobre el revuelo mediático surgido debido a "titulares tremendistas y los difusores de bulos, que solo buscan notoriedad y 'clickbait'", en referencia a publicaciones que indicaban que se había caído y accidentado.

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"Me parece muy triste y sumamente penoso que haya plataformas digitales que tengan que ganarse la vida de esta manera tan burda. A costa de hacer daño y provocar congoja y preocupación en muchas personas. Diré más, me parece punible", señaló García.

Reclamó a las autoridades que pongan "coto inmediato a este tipo de desmanes que pueden alarmar y preocupar".

Según el músico, "el uso de la inteligencia artificial ha empezado a tomar desde hace tiempo un sesgo preocupante", añadió.