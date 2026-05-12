El euro cae tras la inflación de EEUU y pese a subida de confianza inversora en Alemania

El euro se cambiaba hacia las 15.30 horas GMT a 1,1728 dólares, frente a los 1,1787 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1738 dólares.

La inflación subió en EEUU en abril hasta el 3,8 %, máximo desde mayo de 2023 (3,3 % en marzo), debido al encarecimiento de los combustibles como consecuencia de la subida del precio del petróleo por la guerra de EEUU e Israel contra Irán.

La Reserva Federal (Fed) deberá evaluar correctamente esta subida de los precios porque si no perdura, no hará necesaria una subida de los tipos de interés, pero si persiste, sí.

Irán y Estados Unidos no ceden en sus posiciones negociadoras, por lo que ha aumentado de nuevo la aversión al riesgo y por ello sube el dólar.

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No obstante, Teherán ha aceptado una propuesta presentada por China en la semana en que Donald Trump tiene previsto viajar a Pekín.

Trump dijo que el alto el fuego en Irán está en "estado crítico".

La confianza inversora subió en mayo en Alemania después de dos meses de fuertes caídas tras el inicio de la guerra en Irán, aunque todavía se sitúa en territorio negativo y la valoración de la situación actual en Alemania bajó.

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, dijo que el escenario base del BCE incluye dos subidas de tipos de interés a corto plazo si las expectativas de inflación se desanclan.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1728 y 1,1778 dólares.