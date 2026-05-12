El IICA refuerza la preparación contra enfermedades de origen animal en Latinoamérica

El IICA y socios internacionales activarán el proyecto regional de Prevención de infecciones mediante la vigilancia en el origen de la transmisión (PIVOT), el cual tiene como fin reforzar la preparación ante la influenza aviar y la prevención frente a riesgos sanitarios con potencial epidémico y pandémico.

Para ello se implementará el enfoque de 'Una Salud', que integra la salud humana, la animal y la ambiental, detalló el IICA.

"La iniciativa empezará enfocándose en el fortalecimiento de la prevención y la preparación frente a riesgos sanitarios, con énfasis en la influenza aviar con potencial zoonótico, y se ampliará progresivamente a otras enfermedades zoonóticas (enfermedades de origen animal que pueden ser transmitidas a seres humanos), como la fiebre amarilla", explica el comunicado de prensa.

El proyecto se ejecuta en articulación con socios estratégicos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Grupo Banco Mundial (GBM) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

"Uno de los grandes desafíos del proyecto es garantizar la sostenibilidad de los esfuerzos, fortaleciendo el análisis de riesgos, la vigilancia, la capacidad de laboratorio, la respuesta a emergencias y la generación de políticas públicas que aseguren recursos y continuidad en el tiempo. La cooperación entre organismos es clave para lograrlo", afirmó el director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria (PANAFTOSA) de la OPS, Manuel J. Sánchez.

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El proyecto PIVOT forma parte de las iniciativas financiadas por el Fondo Pandémico, un mecanismo multilateral creado tras las lecciones dejadas por la pandemia de la covid 19 para fortalecer las capacidades de los países en materia de prevención, detección temprana y preparación ante futuras pandemias, explicó el IICA.

El IICA será el encargado de coordinar las acciones y será enlace con los países y las instituciones socias. También velará por que la preparación ante pandemias se integre en los sistemas productivos, especialmente en los ámbitos rurales, de traspatio y las cadenas pecuarias, donde se concentran riesgos críticos de transmisión zoonótica.

Según las autoridades, esta articulación permitirá que los avances técnicos del proyecto se traduzcan en políticas públicas sostenibles, una cooperación regional efectiva y beneficios concretos para los países, al tiempo que promueve la cooperación transfronteriza para prevenir brotes con potencial epidémico o pandémico.

Como punto de partida del plan, el IICA desarrolló este martes en la sede central, en San José, un taller de preparación del PIVOT, que reunió a las entidades socias responsables de su implementación.