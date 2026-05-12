El nuevo Gobierno húngaro de Péter Magyar queda constituido tras juramento de ministros

El partido de Magyar, el Tisza, ganó las elecciones legislativas del pasado 12 de abril con una amplio apoyo que se tradujo en una mayoría superior a los dos tercios en el Parlamento.

Una cuarta parte de los ministros son mujeres, lo que en comparación con otros países occidentales es un número modesto, pero supera considerablemente la ausencia total de ministras en el último Ejecutivo del ultranacionalista Viktor Orbán.

Desde la caída del Telón de Acero hubo solo un Gobierno con tantas mujeres, entre 2002 y 2004.

El juramento tuvo lugar después de que las comisiones parlamentarias escucharan e interrogaran entre ayer y hoy a los candidatos, que al final recibieron el apoyo necesario.

El Gobierno de Magyar cuenta con ministros específicos de Educación y Sanidad, que Orbán había subordinado a otras carteras.

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El Ministerio de Sanidad contará además con la asesoría de la premio nobel de Medicina 2023, Katalin Karikó.

El nuevo Gabinete, según prometió el mismo Magyar, desmantelará el régimen ‘iliberal’ de Orbán, mientras que luchará contra la corrupción, recuperará los fondos europeos bloqueados y normalizará las relaciones con la Unión Europea (UE).

Para cumplir con los objetivos, principalmente la recuperación de los fondos comunitarios, serán fundamentales tres ministerios controlados por personas cercanas a Magyar: Exteriores, Gobernación y Economía.

La nueva ministra de Exteriores y viceprimera ministra es Anita Orbán (sin relación con el ex primer ministro), una economista y diplomática de 51 años con amplia experiencia internacional en el sector privado, como la multinacional de las telecomunicaciones Vodafone.

Ante la comisión de Exteriores, la flamante jefa de la diplomacia húngara ha dejado claro que el nuevo Gobierno no enviará armas ni soldados a Ucrania, mientras que en política migratoria cooperará con sus socios europeos.

El nuevo ministro de Economía y Energía es el economista István Kapitány, de 64 años, que llega al Gobierno después de trabajar en el sector privado, entre otros, en el gigante de la energía Shell.

Su principal tarea será recuperar la competitividad del país y calmar a los mercados internacionales, en un momento en el que Hungría afronta profundos retos económicos.

Respecto al crudo ruso, del que Hungría actualmente depende mucho, Kapitány dijo que el Gobierno buscará nuevas opciones de importación, pero descartó una pronta cancelación de las compras a Rusia.

Como ministro de Gobernación, Bálint Ruff será responsable de la coordinación interna del Ejecutivo y jugará un importante papel en el desmantelamiento del 'régimen iliberal' que Orbán construyó con sus mayorías absolutas desde 2010.

Ruff, de 45 años, es considerado por la prensa local como un integrante clave del nuevo Gobierno, ya que ha sido designado para crear la Oficina de Recuperación y de Defensa del Patrimonio Nacional.

Este ente deberá recuperar el patrimonio "robado" por el régimen y oligarcas cercanos a Orbán, y el propio Ruff afirmó hoy en el Parlamento que "hay muchos pecados por reparar".

"Mi tarea será que la justicia llegue hasta esta banda que ha robado del país al menos 55.000 millones de euros", aseguró Ruff, al tiempo que adelantó que se adoptarán "las leyes anticorrupción más duras" en la historia del país.