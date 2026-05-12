El petróleo de Texas sube un 4,19 %, hasta 102 dólares, ante falta de acuerdo EEUU e Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en EE.UU., sumaban 4,11 dólares respecto al cierre anterior, cuando ya se anotó una subida por el rechazo del presidente estadounidense, Donald Trump, a la última propuesta de Teherán.

El mercado del crudo sigue mostrándose tensionado tras más de dos meses de guerra en Oriente Medio y de bloqueo del estrecho de Ormuz, que antes del inicio de las hostilidades era clave para una quinta parte del petróleo mundial.

El mandatario rechazó este domingo la última propuesta de paz de Irán al considerarla "totalmente inaceptable".

Entre otras cosas, el documento de Irán recogía el reconocimiento de su soberanía del estrecho de Ormuz, el pago de reparaciones, la liberación de activos bloqueados, el levantamiento de las sanciones y el fin del conflicto en Líbano.

Ayer, aseguró que el alto el fuego acordado con Irán estaba en su momento "más débil", aunque seguía vigente.

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Antes de partir hacia China, donde estará del 13 al 15 de mayo, dijo que no necesita ayuda de nadie para la guerra en Irán y que las capacidades militares de Teherán "han sido diezmadas".

"Ganaremos de una forma u otra. Ganaremos por la vía pacífica o de cualquier otro modo", agregó.

Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, evitó concretar si EE.UU. intensificará la guerra en Irán durante dos comparecencias en el Capitolio.

El Pentágono elevó el coste de la guerra hasta 29.000 millones de dólares, sin tener en cuenta la reparación de las instalaciones estadounidenses dañadas en ataques iraníes, por lo que la cifra se prevé más alta.