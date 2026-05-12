El presidente de Ecuador viaja a Estados Unidos y será recibido por la OEA

Noboa oficializó su viaje este lunes por medio de un decreto ejecutivo, en el que declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará, que estará integrada "por los ministerios, secretarías y demás entidades del Estado que contribuyan al desarrollo de las actividades previstas", pero que no está detallada en el documento.

En el decreto se señala que en el marco de las relaciones institucionales entre Ecuador y el Sistema Interamericano, el Consejo Permanente de la OEA celebrará una sesión protocolaria con ocasión de la visita oficial de Noboa, quien, adicionalmente, "cumplirá una agenda de alto nivel orientada al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, políticas e institucionales".

Está previsto que esa sesión se realice el próximo jueves, en la sede de la OEA, en Washington.

El orden del día publicado por la OEA detalla que antes del presidente ecuatoriano intervendrán la presidenta del Consejo Permanente, la embajadora y representante de Costa Rica Alejandra Solano, y también el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

El mandatario ha sido criticado por el número de viajes internacionales que ha realizado desde que llegó al poder, en noviembre de 2023.

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Recientemente volvió a Ecuador desde República Dominicana, donde estuvo entre el 5 y 6 de mayo, y un mes antes, entre el 2 y 6 de abril viajó a Estados Unidos para asuntos de carácter personal.

En marzo estuvo en Chile y en Estados Unidos; en febrero en Emiratos Árabes Unidos y en enero viajó a Panamá, Suiza y Bélgica.

Noboa ha minimizado esas críticas, señalando que los viajes que ha hecho han sido para traer inversiones al país y para concretar acuerdos. "Eso se logra con los viajes, no se logra con una llamada por zoom o por un Whatsapp", dijo a inicios de marzo.